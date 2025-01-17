تفاصيل جديدة عن كارثة الطائرة الكورية الجنوبية

نيوز – دولي

لا تزال التحقيقات جارية بما عرفت بأنها أسوأ تشهدها الجنوبية على الإطلاق قتل فيها 179 شخصاً الشهر الماضي.

سوف تكون أكثر وعياً بمسبار المحققين الذين عثروا على ريش طائر ودماء في الطائرة الحربية التي تحطمت في الجنوبية يوم 29 كانون الأول.

بالإضافة إلى أن المحققين عثروا على أحد المهندسين الذين انتشلوها من مكان الحادث في وقت سابق من الشهر الحالي.

كما تابع تأكدوا من لقطات الفيديو أن طائر اصطدام بالمحرك.

في حين أحجمت وزارة النقل في الجنوبية عن التعليق.

تشمل رحلة الطيران رقم 7سي2216 وان ستغادر عاصمة تايلاند إلى مطار موان في جنوب غرب الجنوبية عندما تمتنع عن قراءة المدرج لتفجر بعد اصطدامها بجدار خرساني.

في الوقت الذي أعلن فيه قائد الطائرة المدنية أنه أصيب بطائرة طائرية، أعلن عن الحالة الطارئة قبل أقل من أربعين دقيقة من الحادث.

وقد أدى ذلك إلى تقليص أعضاء الفرقة من الذيل وهو الجزء الوحيد الذي ظل سيميلا بعد الحادث والأنفجار.

تفاصيل 4 دقائق

وذلك لأن التسجيل الأسود كان قد توقف قبل حوالي 4 دقائق من حدوث الحدث، ما ساهم في عدم استقراره.

تشمل الطائرة من طراز بوينغ 737-800 قد تكون محدودة من العاصمة التايلاندية، حيث خرجت إلى مقاطعة موآن في جنوب غرب الجنوبية، وهبطت على بطنها وتجاوزت المطار المدرج، ما حضر لتفجير الجماهير بعد اصطدامها بسد ترابي، ونجا فقط من الشركاء.

تسعة تسعة من إعلان الطيار لقيادة الطوارئ، ولم تكن المراقبة قد تتطلب الحاجة إلى "أنشطة الطيور" في المنطقة.