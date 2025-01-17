"داعش" يختطف إسبانيا شمال أفريقيا

وأوضحت صحيفة "الباييس" أن الرجل اختطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر ونقل إلى مالي، لكن لم تؤكد هذه المعلومة.وقال متحدث باسم الوزارة: "أكدت عدة مصادر موثوقة أن مواطنا إسبانيا محتجز حاليا رغما عنه في شمال أفريقيا. وتعمل الحكومة بنشاط لاستيضاح جميع الجوانب وحل المسألة".ونقلت "إلبابييس" أن الخطف حدث الأربعاء في جنوب الجزائر. وأفادت التقارير أن الخاطفين أطلقوا سراح الأشخاص الذين رافقوه وأخذوه كرهينة إلى .ولم تكشف السلطات الجزائرية عن هوية الشخص المختطف وفق الصحيفة وهو رجل يتجاوز الستين عاما.وتقوم الحكومة بالتحقيق في اختطاف السائح من قبل تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى (EIGS) في جنوب الجزائر.المعلومات من مصادر محلية يعتبرها خبراء إسبان موثوقة في المنطقة بحسب "إلبايييس".وتوصي مواطنيها باتخاذ احتياطات قصوى عند التنقل عبر الجزائر والسفر في مجموعات وإبلاغ السفارة ببرنامج السفر.