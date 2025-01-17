أمريكا.. المحكمة العليا تحسم مصير تطبيق "تيك توك"

ويأتي القرار بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيع التطبيق من قبل الشركة المالكة له والذي يستخدمه 170 مليون شخص في .ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد، والذي حصل على دعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي العام الماضي.وقال محامي تيك توك، إن الشركة المالكة للتطبيق "بايت دانس"، ذكرت في جلسة الأسبوع الماضي إن تيك توك سيتوقف عن العمل يوم الأحد ما لم تمنح العليا تعليقا مؤقتا أو تلغي .وفي سياق القضية المستمرة، ظهرت فرصة لإنقاذ تيك توك، حيث قال الأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، في مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، إن يدرس خيارات للحفاظ على تيك توك.