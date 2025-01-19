رسمياً.. "إسرائيل" تعلن بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم حركة حماس قائمة المحتجزات المتوقع الإفراج عنهن اليوم، وفي المقابل أكدت حماس التزامها ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن تأخر الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية.وينص الاتفاق، في مرحلة أولى تمتد 6 أسابيع، على الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا في . وفي المقابل تُفرج عن 737 معتقلا فلسطينيا، وسيتم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مساء اليوم، وسيطلق سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير إسرائيلي.