الكويت تكشف حقيقة تدهور صحة "سلمان الخالدي"

نفت الكويتية، الأحد، تدهور صحة المدون " الخالدي" الذي تسلمته من مؤخرا.

وقالت الداخلية في بيان، "ننفي ما تم تداوله من إشاعات في وسائل التواصل بشأن تدهور صحة الخالدي ودخوله العناية المركزة".

وأكدت أنه "بصحة جيدة ولا يعاني من مشكلات صحية".

وكانت وسائل إعلام كويتية كشفت، قبل أيام، أن سلم المدون "سلمان الخالدي".



يشار الى أنه في 15 أيار 2023، أصدرت الجنايات في حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الخالدي، بعد إدانته بتهم مزعومة شملت، استخدامه لحسابه على لإذاعة "اشاعات كاذبة" ومغرضة عمدًا في الخارج عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بحسب ما تم تداوله في وقتها.