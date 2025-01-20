Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يعتزم الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد وقف النار في غزة.. حزب الله يؤكد على 8 نقاط

دوليات

2025-01-20 | 09:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد وقف النار في غزة.. حزب الله يؤكد على 8 نقاط
3,136 مشاهدة

بارك حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، للفلسطينيين وقوى المقاومة الانتصار في الحرب ضد "إسرائيل"، فيما أكد على 8 نقاط.

وقال الحزب في بيان، "يُبارك حزب الله للشعب الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة ولكل قوى المقاومة التي ساندت غزة ‏وللأمة العربية والإسلامية ولأحرار العالم هذا الانتصار الكبير الذي جاء تتويجًا للصمود ‏الأسطوري والتاريخي، على مدار أكثر من ١٥ شهرًا من بدء ملحمة طوفان الأقصى، والذي ‏شكّل مثالًا يُحتذى به في مواجهة العدوان الصهيوني - الأميركي على أمتنا ومنطقتنا‎.".

وأضاف، "في هذه المناسبة العظيمة من تاريخ القضية الفلسطينية والصراع ضد العدو الصهيوني ‏يهمنا تأكيد ما يلي‎:‎

‏١‌‎- ‎إن هذا الانتصار التاريخي يؤكّد من جديد أنّ خيار المقاومة هو الخيار الوحيد القادر على ‏ردع الإحتلال ودحر مخططاته العدوانية، وهو يمثّل هزيمةً إستراتيجيةً جديدةً للعدو الصهيوني ‏وداعميه، ويؤكّد أنّ زمن فرض الإملاءات قد ولّى، وأنّ إرادة الشعوب الحرّة عصيّة على ‏الانكسار، وهي أقوى من كل آلات الحرب والإرهاب الصهيوني والأميركي.‏

‏٢‌‎ - ‎إنّ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بفرضِ شروط المقاومة ودون التنازل عن حقوق ‏الشعب الفلسطيني، يمثّل انتصارًا سياسيًا يُضاف إلى الإنجاز العسكري، ويدل على أنّ الاحتلال ‏لم يستطع تحقيق أيّ من أهدافه بالقوة أو كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني‎*.

‏٣ـ لقد أثبتت المقاومة الفلسطينية خلال هذه المعركة أنها قوية وقادرة على كسر عنجهية ‏وجبروت العدو الصهيوني، رغم كل جرائمه وعدوانه الوحشي. وأكدت أنّ هذا الكيان المؤقت ‏كيان هش لا قدرة له على البقاء والاستمرار، وأنّه لن ينعم بأمن أو استقرار طالما استمر في ‏عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتها‎.‎

‏٤ـ إنّ هذا الانتصار إنّما تحقّق بفضل مقاومة وصمود وثبات وصبر الشعب الفلسطيني أطفالًا ‏ونساءً وشيوخًا ورجالًا، وبفضل دماء الشهداء الذين ارتقوا في أشرف وأعظم معركة وفي ‏مقدمتهم الشهداء القادة، الشهيد إسماعيل هنية والشهيد يحيى السنوار، الذين تصدروا ميادين العز ‏والفداء، وجسدوا أسمى معاني التضحية والبذل، وسطروا بدمائهم ملاحم البطولة التي ‏أحبطت أهداف العدو ومشاريعه.
إنّ هذه الدماء ستبقى منارة تهدي أمتنا نحو النصر والحرية‎.‎

‏٥ـ ما قام به الإحتلال الصهيوني خلال هذه الحرب من ارتكاب أفظع الجرائم والإبادة الجماعية، ‏والتي طالت المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ سيبقى شاهدًا تاريخيًا على همجية هذا الكيان ‏وداعميه وسيظل محفورًا في ذاكرة الأجيال، ووصمة عارٕ في جبين المجتمع الدولي الصامت ‏والمتخاذل‎. ‎

‏٦ـ إنّ الولايات المتحدة الأميركية هي شريكة كاملة في الجرائم والإبادة الجماعية التي ارتكبها ‏العدو بحق الشعب الفلسطيني، وهي تتحمّل كل المسؤولية بسبب دعمها المستمر والمتواصل لهذا ‏الاحتلال عسكريًا وأمنيًا واستخباريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا. ‏

‏٧ـ نُبارك جهود قوى جبهات الإسناد شركاء النصر الكبير الذين كان لهم دور محوري في دعم ‏المقاومة وتعزيز صمودها وقدموا كوكبة من الشهداء الأبرار على طريق القدس. نُحيي ‏الجمهورية الإسلامية في إيران التي شكّلت ‏عمودًا أساسيًا في صمود المقاومة وتحمّلت كل الضغوطات والمخاطر لأجل فلسطين. ونُحيي ‏المقاومة الإسلامية في العراق التي لم تتوقف مُسيراتها وصواريخها وتجاوزت كل العوائق إسنادًا ‏لغزة. ونُحيي قوة وشجاعة إخواننا المجاهدين في اليمن الذين فرضوا حصارًا على الكيان ‏الصهيوني وتحدّوا اساطيل دول كبرى في سبيل نصرة فلسطين‎.‎

‏٨- إنّ حزب الله يُعبّر عن فخره واعتزازه بهذا الانتصار المبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته والذي كان شريكاً في تحقيقه من خلال صمود وثبات وتضحيات المقاومة وشعبها في لبنان والتي قدّمت في سبيل ذلك أغلى ما تملك سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، ومعه السيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، وعدد كبير من القادة والمجاهدين،ومن أهلها الاوفياء المخلصين الذين حملوا راية الدفاع عن ‏فلسطين بكل قوة وإيمان، ويُجدّد حزب الله تأكيد وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة ‏التحرير والكرامة حتى زوال الإحتلال".
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

حزب

الله

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
Play
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
Play
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Play
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
Play
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
Play
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
Play
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
عشرين
Play
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
Play
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
Play
الخلافات تبدد شهور الوفاق الهش - حلقة ٦٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
Play
20-01-2025 | 2025
13:30 | 2025-01-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Play
نشرة ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-20
Morning Live
Play
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Play
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
خط أحمر
Play
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
Play
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
جات بالليل
Play
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
Play
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
استديو Noon
Play
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
Play
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
طل الصباح
Play
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
Play
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
عشرين
Play
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
Play
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
اخترنا لك
ترامب يعتزم الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ
16:03 | 2025-01-20
أول رد لرئيس بنما بعد حديث ترامب عن القناة
15:33 | 2025-01-20
ترامب يدخل البيت الابيض والشرق الأوسط يترقب بحذر‎.. فيديو
14:43 | 2025-01-20
ترامب يوقع قرارات تنفيذية بعد دخوله للبيت الأبيض
14:16 | 2025-01-20
سيناتور أميركي يخطف الأنظار في حفل تنصيب ترامب
14:12 | 2025-01-20
"قرارات تاريخية".. هذه أبرز أوامر ترامب خلال حفل التنصيب
13:42 | 2025-01-20
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.