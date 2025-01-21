مجددا.. إسرائيل تخرق الهدنة وتعتقل 40 فلسطينيا

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا خلال اقتحامها وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق مختلفة في مدن والخليل وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم ورام الله.في وقت شدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية في منطقة الأغوار، وفي محيط رام الله، وأغلق طريق بير زيت بالمكعبات الإسمنتية.