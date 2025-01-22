ترامب: لا أسعى لإيذاء روسيا وحان وقت إنهاء الحرب

جاء ذلك في تصريحات نشرها عبر منصته الاجتماعية، حيث أشار إلى أن "العلاقة بينهما كانت دائما إيجابية، على الرغم من ما أسماه "خدعة اليسار الراديكالي" التي روجت لفكرة "روسيا روسيا".وأضاف ترامب: "لا ينبغي لنا أن ننسى أبدا أن ساعدتنا في الفوز بالحرب العالمية الثانية، حيث خسرنا ما يقرب من 60 مليون إنسان في هذه العملية". وتابع قائلا: "بعد كل هذا، سأقدم لروسيا، التي يعاني اقتصادها من الانهيار، وللرئيس بوتن خدمة كبيرة للغاية".ودعا إلى إنهاء الحرب الحالية، قائلا: "استسلما الآن، وأوقفا هذه الحرب السخيفة! إنها لن تتحسن". وحذر من أنه إذا لم يتم التوصل إلى "صفقة" قريبا، فلن يكون أمامه خيار سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات على أي شيء تبيعه للولايات المتحدة والعديد من الأخرى المشاركة.وأكد أن الحرب "لم تكن لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا"، داعيا إلى إنهائها بالطريقة السهلة، قائلًا: "يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة ــ والطريقة السهلة هي الأفضل دائمًا". وختم تصريحاته بالقول: "لقد حان الوقت لإبرام صفقة. لا ينبغي أن نفقد المزيد من الأرواح!!!"