الجنسية الأميركية بالولادة.. جدل جديد بين ترامب والقضاء

وعندما سئل من المراسلين في البيت الأبيض عن حكم جون كوفينور، الذي اعتبر أن أمر الرئيس "غير دستوري بشكل صارخ"، أجاب: "من الواضح أننا سنستأنفه".والخميس أصدر كوفينور قرارا بتعليق محاولة إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجنائية الأميركية كوفينور قوله أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن: "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".وأضاف القاضي كوفينور في تعليقه للقرار: "طوال أكثر من 4 عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية".وأكد كاتب في خلال اتصال هاتفي مع "فرانس برس" تعليق قرار .وأصدر في اليوم الأول من ولايته، مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في الرابع عشر للدستور الأميركي، ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.وكان قرار الرئيس الأميركي سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت، والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.وطعنت 22 ولاية أميركية على قرار أمام المحكمة، مشيرة إلى عدم دستوريته، من بينها كاليفورنيا ونيويورك.