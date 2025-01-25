ترامب يقيل 12 مفتشا عاما

نيوز – دولي

أقالت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، 12 مفتشا عاما على الأقل يعملون في وكالات اتحادية رئيسة، في عملية تطهير جرت بوقت متأخر من يوم أمس، بحسب ما ذكرت صحيفة " بوست".

وقالت الصحيفة إن "الوكالات تشمل وزارات الدفاع والخارجية والنقل وشؤون قدامى المحاربين والإسكان والتنمية الحضرية والداخلية والطاقة". وأوضحت الصحيفة أن "عملية التطهير هذه قد تمهد الطريق أمام لتعيين أشخاص موالين له في منصب المفتش العام في تلك الوكالات". وتلقى المفتشون رسائل بالبريد الإلكتروني من تخطرهم بقرار الإقالة. ويتركز دور المفتش العام في إجراء تحقيقات في عمليات الهدر والاحتيال وسوء السلوك في الحكومة.

