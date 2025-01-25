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صور الاسيرات الاسرائيليات المقرر الافراج عنهن ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الاسرى
دوليات
2025-01-25 | 03:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,040 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، أن الجيش استكمل الاستعدادات لاستقبال الأسيرات العائدات من قطاع
غزة
قبل تنفيذ الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع حركة حماس.
وقال أدرعي، إن "جيش الدفاع أنجز استعداداته لاستيعاب العائدين إلى البلاد من قطاع
غزة
ضمن الدفعة الثانية"، لافتا إلى أن "هيئة القوى البشرية قامت بإنشاء وتجهيز نقاط استقبال أولية يتم فيها توفير رعاية طبية ومرافقة شخصية، بعد ذلك، سيواصل
العائدون
طريقهم إلى المستشفيات للقاء عائلاتهم".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى إبلاغ أهالي الأسيرات الإسرائيليات بتوقع الإفراج عنهن بحدود الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، وطلب منهم التوجه إلى نقطة التجمع الأولى في منطقة رعيم تمهيدا لاستقبالهن.
وسيتم إطلاق سراح المجندات بالجيش الإسرائيلي دانييلا جلبوع ونعمة ليفي وكارينا أريف وليري إلباغ.
ويوم الأحد الماضي، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يوما، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة.
وتم إطلاق سراح 3 إسرائيليات من غزة، مقابل 90 أسيرة وطفلا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.
ومن المقرر أن تطلق "حماس" في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل 1737 أسيرا فلسطينيا، بينهم 295 محكومون بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وفقا لما أعلنه مكتب إعلام الأسرى التابع لـ"حماس".
ووفقا لمصادر صحفية فأن عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات الأربع ستتم في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، حيث نفذ عناصر كتائب القسام انتشارا استعدادا لبدء العملية.
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