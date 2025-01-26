3 دول مرجحة.. أين سيتم "نفي" الـ70 اسيرا فلسطينيًا ضمن اتفاقية تبادل الأسرى مع حماس؟

وتم نقل هؤلاء الـ70 الى بعد اطلاق سراحهم امس من السجون الإسرائيلية، لكن لم يتم تسليمهم بشكل مباشر الى حماس، وذلك لانهم سيتم "نفيهم" الى دول أخرى ولا يسمح لهم بالعودة الى فلسطين.وهؤلاء الـ70 بعضهم قضى في 40 عاما، وجميعهم من أصحاب الاحكام بالمؤبد والاحكام الثقيلة، حيث يرجح ان يتم نقلهم الى او تونس او الجزائر، لكن عبرت عن استعدادها لاستقبالهم جميعًا.