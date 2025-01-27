الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة ضد روسيا

وكتبت مسؤولة الخارجية في كايا كالاس على منصة "إكس" وفق ما نقلت عنها "رويترز": "اتفق وزراء خارجية للتو على تمديد العقوبات المفروضة على مجددا. سيواصل ذلك حرمان من العائدات التي تستخدمها لتمويل حربها".وفي سياق الأزمة الأوكرانية، قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لم يتلقّ بعد أي مؤشرات من بشأن ترتيب اجتماع محتمل بين الرئيس بوتين ونظيره الأمريكي لكنه لا يزال مستعدا لتنظيم مثل هذا اللقاء.وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "حتى الآن لم نتلق أي إشارات من الأمريكيين".وأضاف: "لا تزال (روسيا) مستعدة (لعقد اجتماع)، وعلى حد علمنا، لا يزال نفس الاستعداد لدى الجانب الأمريكي. ويبدو أن الأمر يتطلب قدرا معينا من الوقت (لترتيب اللقاء)".وقال بوتين، يوم الجمعة، إنه ينبغي عليه وترامب عقد لقاء لمناقشة حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة، وهي القضايا التي سلط الرئيس الأمريكي الضوء عليها في الأيام الأولى من إدارته الجديدة.