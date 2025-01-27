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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة ضد روسيا
دوليات
2025-01-27 | 07:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
137 مشاهدة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن الاتفاق على تمديد عقوباته المفروضة على
روسيا
على خلفية حرب أوكرانيا، بعدما وافقت المجر على الخطوة التي عطلتها لأسابيع.
وكتبت مسؤولة
الشؤون
الخارجية في
الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس على منصة "إكس" وفق ما نقلت عنها "رويترز": "اتفق وزراء خارجية
الاتحاد الأوروبي
للتو على تمديد العقوبات المفروضة على
روسيا
مجددا. سيواصل ذلك حرمان
موسكو
من العائدات التي تستخدمها لتمويل حربها".
وفي سياق الأزمة الأوكرانية، قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه لم يتلقّ بعد أي مؤشرات من
الولايات المتحدة
بشأن ترتيب اجتماع محتمل بين الرئيس
فلاديمير
بوتين ونظيره الأمريكي
دونالد
ترامب
لكنه لا يزال مستعدا لتنظيم مثل هذا اللقاء.
وذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "حتى الآن لم نتلق أي إشارات من الأمريكيين".
وأضاف: "لا تزال (روسيا) مستعدة (لعقد اجتماع)، وعلى حد علمنا، لا يزال نفس الاستعداد لدى الجانب الأمريكي. ويبدو أن الأمر يتطلب قدرا معينا من الوقت (لترتيب اللقاء)".
وقال بوتين، يوم الجمعة، إنه ينبغي عليه وترامب عقد لقاء لمناقشة حرب أوكرانيا وأسعار الطاقة، وهي القضايا التي سلط الرئيس الأمريكي الضوء عليها في الأيام الأولى من إدارته الجديدة.
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