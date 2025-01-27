أعلنت وزارة اللبنانية، الاثنين، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 17 آخرين في "اعتداءات إسرائيلية".

وقالت اللبنانية، "شهيدان و17 مصابا في الاعتداءات الإسرائيلية اليوم على المواطنين جنوبي البلاد".

وكان العام لحزب الله قال، اليوم الاثنين، أن حزبه التزم بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بينما خرقت "إسرائيل" الاتفاق 1350 مرة.

يشار الى أن وسائل اعلام لبنانية ذكرت، أمس الأحد، ان عدد الضحايا برصاص "الجيش الإسرائيلي" في عدد من والبلدات جنوبي ارتفع إلى 13 شخصا.