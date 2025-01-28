حلقة جديدة بمسلسل الحرائق.. اشتعال ذيل طائرة بمطار جيمهاي في كوريا الجنوبية

ووفقا لوسائل إعلام محلية كورية، ففي حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، اندلع حريق في ذيل الطائرة التابعة لشركة بوسان كانت تستعد للإقلاع من الرئيسي لمطار جيمهاي الدولي.تم إخلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 176 شخصا، ولم تقع إصابات، وفقاً للسلطات.وتعمل فرق الإطفاء حالياً على إخماد الحريق بالكامل، وتعبئة أكبر قدر ممكن من القوى العاملة والمعدات.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات في الجنوبية أنه تم إرسال قوات الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي انتشر بجسم الطائرة.