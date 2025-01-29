الكويت تطالب بإعدام خادمة.. ماذا فعلت؟

نيوز – دولي

ترافعت النيابة العامة الكويتية، يوم الثلاثاء، أمام الجنايات في قضية مقتل طفل رضيع على يد خادمته في ضاحية صباح السالم.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها "بإعدام المتهمة الفلبينية الجنسية، جزاء لما اقترفته من إثم فظيع".

وشددت النيابة على أنه "لا تهاون في تطبيق القانون".

وأكدت أنها "تتابع القضية باهتمام وحرص على تحقيق العدالة بكل حزم وحسم بما يحقق الردع ويصون الحقوق ويعزز الأمان في المجتمع".

وشهدت الكويت في شهر كانون الاول 2024 جريمة قتل مروعة أقدمت عليها خادمة فلبينية بحق طفل رضيع بعد أن وضعته في غسالة الملابس بمنزل عائلته في محافظة مبارك الكبير.

وبحسبما ذكره حساب "المجلس الكويتي" حينها فقد قامت الخادمة بقتل طفل يبلغ من العمر سنة ونصف السنة، مشيرا إلى أن والديه حاولا إنقاذه عبر نقله إلى مستشفى جابر لكنه كان قد فارق الحياة.