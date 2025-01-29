حماس توجه رسالة للسيسي

نيوز – دولي

ثمنت حركة حماس موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيده على ثبات موقف القاهرة بشأن القضية وضرورة إعطاء الفلسطينيين حقهم المشروع.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم إن "الحركة تقدر عاليا الموقف العروبي الذي عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفض أي أفكار أو خطوات لتهجير أهلنا في قطاع أو نقلهم إلى أي جهة تحت أي حجة".

وتابع: "نثمن تجديد الرئيس السيسي وقوف الدائم إلى جانب قضية فلسطين العادلة ورفض تكرار الظلم التاريخي الواقع عليها".

وكان السيسي، قد أكد في اليوم، أن موقف تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك وبالأخص شعبها وإقليمها.

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس المصري، أن هذا "موقف أمة" ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي وأمن المنطقة برمتها، مشددا على أن لن تتساهل مع تهديد أمنها.