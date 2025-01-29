الشرع: كسرنا قيد نظام الأسد وأشرقت شمس سوريا

نيوز- دولي

اكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، انه تم كسر قيد نظام الأسد وأشرقت شمس سوريا، فيما أشار الى ان تكليف بحد ذاته.

وقال الشرع في له خلال مؤتمر وتابعته نيوز، "كسرنا قيد نظام الأسد وأشرقت شمس سوريا"، مبينا ان "النصر تحقق من دون خراب ودمار وسفك الدماء". وأضاف ان "النصر تكليف بحد ذاته"، لافتا الى ان "سوريا تحتاج اليوم للعزم إلى بنائها وتطويرها". وذكر ان "المهمة ثقيلة والمسؤولية عظيمة"، لافتا الى ان "سوريا تحتاج اليوم للعزم إلى بنائها وتطويرها".

