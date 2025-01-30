ونسبت وسائل اعلام الترجيحات بمقتل موميكا الى التلفزيون السويدي، ولكن لا يوجد تأكيد من الشرطة حتى الان عن هوية القتيل.وأجرت نيوز، بحثا عن حقيقة القصة، واتضح ان حادثة قتل وقعت بالفعل في السويد لشخص "عراقي كردي" ويبدو ان هذا هو ما دفع للترجيح بان هو موميكا، لكن وسائل اعلام سويدية اشارت الى ان القتيل هو احد اقراب "الثعلب الكردي" زعيم عصابة الشهير في السويد راوة .وقالت وسائل الاعلام السودية، ان الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حيث تلقت الشرطة والفرق الطبية بلاغًا عن إطلاق نار داخل سكني بعد الساعة 11 ليلاً، فيما اشارت الى ان في الستينات من عمره وهو احد أقارب زعيم العصابة "راوة مجيد"، وفقًا لمعلومات صحيفة أفتونبلاديت.وراوة مجيد، المعروف باسم "الثعلب الكردي"، هو زعيم شبكة فوكستروت الإجرامية، وهو مطلوب دوليًا منذ أغسطس 2020 لارتكابه جرائم مخدرات خطيرة بشكل خاص والتحضير للقتل، كما انه متهم بحادثة القتل الشهيرة التي وقعت في بغداد لشريكه السابق وزعيم عصابة "لاليغا" مصطفى بنزيما، والذي قتله شاب سويدي الجنسية سافر الى خصيصا لقتل مصطفى في العامرية التي وقعت بداية العام الماضي 2024.