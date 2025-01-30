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حادثة قتل في السويد لشخص عراقي.. سلوان موميكا أم شخص على صلة بـ"الثعلب الكردي"؟

دوليات

2025-01-30 | 02:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حادثة قتل في السويد لشخص عراقي.. سلوان موميكا أم شخص على صلة بـ&quot;الثعلب الكردي&quot;؟
12,223 مشاهدة

السومرية نيوز-دوليات

تناولت تقارير سويدية، حادثة مقتل شخص "كردي عراقي"، داخل غرفته في مبنى سكني قرب مترو انفاق هاسبي بالسويد، فيما تداولت وسائل اعلام ومواقع تواصل ترجيحات بان الضحية هو "العراقي سلوان موميكا" المتهم بحرق نسخة من القران.



ونسبت وسائل اعلام الترجيحات بمقتل موميكا الى التلفزيون السويدي، ولكن لا يوجد تأكيد من الشرطة السويدية حتى الان عن هوية القتيل.

وأجرت السومرية نيوز، بحثا عن حقيقة القصة، واتضح ان حادثة قتل وقعت بالفعل في السويد لشخص "عراقي كردي" ويبدو ان هذا هو ما دفع للترجيح بان الضحية هو موميكا، لكن وسائل اعلام سويدية اشارت الى ان القتيل هو احد اقراب "الثعلب الكردي" زعيم عصابة المخدرات العراقي الشهير في السويد راوة مجيد.


وقالت وسائل الاعلام السودية، ان الحادث وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حيث تلقت الشرطة والفرق الطبية بلاغًا عن إطلاق نار داخل مبنى سكني بعد الساعة 11 ليلاً، فيما اشارت الى ان الضحية في الستينات من عمره وهو احد أقارب زعيم العصابة "راوة مجيد"، وفقًا لمعلومات صحيفة أفتونبلاديت.

وراوة مجيد، المعروف باسم "الثعلب الكردي"، هو زعيم شبكة فوكستروت الإجرامية، وهو مطلوب دوليًا منذ أغسطس 2020 لارتكابه جرائم مخدرات خطيرة بشكل خاص والتحضير للقتل، كما انه متهم بحادثة القتل الشهيرة التي وقعت في بغداد لشريكه السابق وزعيم عصابة "لاليغا" مصطفى بنزيما، والذي قتله شاب سويدي الجنسية سافر الى العراق خصيصا لقتل مصطفى في العامرية التي وقعت بداية العام الماضي 2024.

>> تابع قناة السومرية على تويتر 

سلوان موميكا

الثعلب الكردي

راوة مجيد

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