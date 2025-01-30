"امام منزل السنوار ومن وسط الركام".. إتمام تسليم الدفعة الثالثة للأسرى الإسرائيليين

وأخرج عناصر "فرقة الظل" التابعة للقسام، والموكل إليها مهمة الأسرى، بيرغرم، من بين ركام المخيم، ومعها قرار الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.وتجمع آلاف الفلسطينيين في المكان، لمتابعة المجندة الإسرائيلية.وأصدر المتحدث باسم الجهاد الإسلامي أبو حمزة بيانا رسميا قال فيه: "انتهت كتائب سرايا القدس من إجراءات تسليم، يهود وغادي موزيس، وسيتم إطلاق سراحهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى".وقالت وسائل إعلام إن التسليم سيكون من أمام منزل الشهيد يحيى السنوار في خانيونس.في المقابل، ستطلق سراح 110 أسرى فلسطينيين، وفق نادي الأسير الفلسطيني الذي أوضح في بيان أن 32 من بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة و48 صادرة بحقّهم أحكام سجن متفاوتة، إضافة إلى 30 قاصرا.