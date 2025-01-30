إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بسبب مشكلة فنية

وذكر المطار على منصة "إكس": "بسبب مشكلة فنية في الحركة الجوية، لا يمكن حاليا إجراء حركة في . ليس لدينا أي فكرة حتى الآن عن المدة التي سيستمر فيها هذا الأمر".وقال متحدث باسم سكايز بحسب قناة "في.آر.تي" الإخبارية المحلية إنه اتضح في حوالي الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي أن نظام الحركة الجوية المستخدم لإدارة المجال الجوي البلجيكي "لا يعمل بشكل صحيح".وأضاف أن جميع الطائرات الموجودة داخل المجال الجوي الذي يديره سكايز في ذلك الوقت، حتى ارتفاع نحو 7500 متر، جرى إعادة توجيهها إلى دول مجاورة باستخدام نظام احتياطي.والمطارات الرئيسية في موجودة في (زافينتيم).