"ماذا يوجد بالكيس؟".. تفاصيل حول محتوى الحقائب التي تمنحها حماس للاسرائيليين المفرج عنهم

نيوز – دولي

أكملت حركة حماس، اليوم السبت، الرهائن الثلاث، وفقا للدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل مع .

ومنذ بداية صفقة تبادل الاسرى، فأن حماس تسلم لكل إسرائيلي مفرج عنه أكياس بنية اللون تحمل شعار المقاومة الإسلامية.

الا ان الجميع يجهل ماذا يوجد في داخل الاكياس؟

وفي خبر نقل عن هيئة البث العبرية الرسمية تضمن ان "الإسرائيليين المفرج عنهم من قبل حماس حملوا في داخل الاكياس التي منحت لهم هدايا تذكارية".

وأشارت إلى أنّ "الهدايا التذكارية تضمنت خريطة لقطاع وصورا للأسيرات أثناء فترة الأسر، وشهادة تقدير".

وخلال عملية التسليم، ظهر جميع الاسرائيليين بحالة جيدة، بعكس أسرى فلسطينيين الذين أفرجت عنهم، إذ بدت عليهم علامات التعذيب والتنكيل والتجويع، فيما خرج بعضهم وسط حالة نفسية منهارة.