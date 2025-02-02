كوارث الطائرات تتكرر.. حريق داخل طائرة تابعة لخطوط United الأمريكية

نيوز – دولي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، ان حريقا اندلع داخل طائرة تابعة لخطوط United الأمريكية.

وقالت في خبر تابعته نيوز، ان "النيران اشتعلت في طائرة تابعة لخطوط United الأمريكية". وذكرت ان "الطائرة أقلعت من هيوستن إلى وشب الحريق فيها عند هبوطها وتم إجلاء الركاب مباشرة". وبينت ان "حوادث الطائرات الأمريكية أصبحت تثير المخاوف بشكل غير مسبوق وهناك نظريات مؤامرة بدأت تظهر تقول بأنها متعمدة".

