مارك زوكربيرغ يحتفل بعيد فيسبوك الـ21.. هكذا علق

نشر مؤسس "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي رسالة بعيد المنصة الـ21.

وقال بمنشور في "عيد 21 سعيد لأكبر طفلي!".

واحتفل اليوم موقع فيسبوك، أبرز منصات التواصل الاجتماعي في العالم، بمرور 21 عامًا على تأسيسه، ومنذ انطلاقه في فبراير 2004، جزءًا لا يتجزأ من حياة ملايين المستخدمين حول العالم.

يشار الى أنه في شباط 2004، قام الطالب بجامعة هارفارد مارك زوكربيرج بالتعاون مع زملائه داستين موسكوفيتز وكريس هيوز، بتأسيس موقع على تحت اسم وتم اختيار الاسم الموقع للإشارة الى الأدلة المصورة التي تقدمها والمدارس التمهيدية في الولايات المتحدة، والتي تحتوي على صور وأوصاف لأعضاء هيئة التدريس والطلبة الجدد، كوسيلة للتعرف عليهم.