شاهد بالفيديو.. اللحظات الأولى لاستهداف السيد الشهيد نصر الله في حارة حريك

نيوز – دولي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه اللحظات الأولى لاستهداف الشهيد حسن في حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

ويظهر في الفيديو حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على .