استئناف الاشتباكات بين أبناء العشائر اللبنانية والعمليات العسكرية السورية

وأعلن التابع للحكومة السورية في محافظة حمص أمس الخميس أن "إدارة أمن الحدود شنت حملة موسعة في قرية حاويك، بهدف إغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات، مما أسفر عن اختطاف عنصرين من القوات السورية".ولاحقا أمس جرت عملية تبادل للأسرى بين العشائر على الحدود السورية وإدارة العمليات العسكرية السورية بعد وقف الاشتباكات.وأفادت تقارير إعلامية مساء الخميس، أن إدارة العمليات العسكرية "سلمت معتقلين اثنين وتسلمت جريحين وجثة أحد مقاتليها وأفرجت عن 16 امرأة وطفلا في بلدة العقربية".ويذكر أن الاشتباكات اندلعت في بلدة حاويك السورية في ريف القصير غرب حمص، الحدودية مع لبنان، والتي يسكنها لبنانيون خصوصا من عشيرتي زعيتر وجعفر.