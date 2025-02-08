"يؤثر على العراق".. "أمر ولائي" يوقف أبرز قرارات ترامب

وجاء الحكم الذي أصدره القاضي كارل نيكولز، وهو قاضٍ في الجزئية الأمريكية ومعين من قبل ترامب، قبل منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد الذي كان من المقرر أن يتم فيه تطبيق الإجازة الإدارية المدفوعة الأجر لجميع الموظفين المباشرين في الوكالة على مستوى العالم، مع بعض الاستثناءات، بحسب موقع "أكسيوس".وصدر قرار بعد دعوى قضائية رفعتها النقابات الممثلة للعمال الفيدراليين وموظفي الخدمة الخارجية، والتي طلبت اصدار أمر تقييدي مؤقت ضد قرار الإدارة، وهو ما يعرف في بـ"الامر الولائي".ووجهت الدعوى الخصومة لعدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس ترامب، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي تم تعيينه مؤخرًا قائمًا بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث اتهمت الدعوى المسؤولين بمحاولة تفكيك الوكالة بشكل غير قانوني، مؤكدةً أن مثل هذه الخطوة تتجاوز السلطة الرئاسية، حيث أن الكونغرس وحده يمتلك الصلاحية القانونية لحل أو دمج الوكالة مع وزارة الخارجية.وحذرت النقابات في شكواها من أن القرار قد يؤدي إلى خسارة آلاف الوظائف الأمريكية، ويضع مصالح الأمن القومي في خطر، كما قد يؤدي إلى نتائج إنسانية كارثية، حيث ستصبح الوفيات حتمية إذا لم يتم إيقاف إجراءات الإدارة، وفقًا لما ورد في نص الدعوى.ومن المتوقع ان يتأثر بشكل مباشر من إيقاف وتفكيك الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، فيما كانت الوكالة قد أعلنت نهاية العام الماضي، عن استثمار قيمته 20 مليون دولار لأربع سنوات مخصص للعراق، لتحسين المياه والصرف الصحي.