3 مقابل 183 فلسطينيا.. تفاصيل الدفعة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن حركة "حماس" قررت في إطار الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل أنه سيتم تحرير 18 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد و54 أسيرا من الأحكام العالية، و 111 أسيرا أيضا من أسرى قطاع غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي بعد الـ7 من أكتوبر 2023.



ورصد فيديو انتشار لعناصر من كتائب "القسام" في مدينة دير البلح صباح اليوم السبت، استعداد لتسليم أسرى إسرائيليين في الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من صفقة التبادل.





كما انتشرت آليات لكتائب "القسام" في موقع الأسرى في دير البلح. ورصدت صور استعدادات كتائب القسام لتسليم الأسرى للمرة الأولى منذ بداية الصفقة في بقطاع غزة.كما انتشرت آليات لكتائب "القسام" في موقع الأسرى في دير البلح.

ومن المقرر أن تتم، اليوم السبت الدفعة الخامسة من عمليات تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين تسود مخاوف من عرقلة الانتقال للمرحلة التالية.



وأمس الجمعة، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، عبر تطبيق "تليغرام" أن الكتائب ستفرج اليوم السبت عن 3 أسرى إسرائيليين وهم: "الياهو داتسون يوسف شرابي واور ابراهم ليشها ليفي واوهاد بن عامي".



وحتى الآن سلمت الفصائل الفلسطينية 13 أسيرا ومحتجزا إسرائيليا و5 عمال تايلانديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقابل تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.