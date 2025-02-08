"إيمان مع الجد الغالي".. الأمير الحسين ينشر صورة ابنته مع الملك عبدالله

ونشر صورة ابنته والعاهل الأردني، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، وعلّق عليها بقوله: "إيمان مع الجد الغالي".وظهر العاهل في الصورة وهو يداعب حفيدته، الأميرة إيمان، بينما تقوم هي بوضع يديها على وجهه.وكان العاهل كتب في منشور على منصة "إكس"، بعد ميلاد حفيدته الأولى قائلًا: "نورتي عيلتنا جدو".وكانت رانيا العبد الله نشرت مؤخرا صورة جديدة مع حفيدتها الأميرة ابنة ولي عهد بن عبد والأميرة رجوة.وظهرت في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، وهي تحمل حفيدتها على كتفها بينما كانت تجرى أحد الاجتماعات.