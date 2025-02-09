الجامعة العربية تدين تصريحات نتنياهو حول نقل الفلسطينيين الى السعودية

كما شدد على أن "الدولة الفلسطينية لن تقوم سوى على أرض فلسطين التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإقليمها هو الضفة وقطاع غزة، بلا انفصال بينهما، مؤكدا أن أي أفكار أخرى لا تعدو أن تكون أضغاث أحلام، أو أوهام لا وجود لها إلا بأذهان من ينطقون بها".وكانت مصر قد دانت التصريحات الإسرائيلية ضد السعودية، معتبرة أنها منفلتة ومرفوضة، مؤكدة أن أمن المملكة خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به.كما ذكرت الخارجية المصرية في بيان، أمس السبت، أنها تدين بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه السعودية، مؤكدة أنها تصريحات غير مسؤولة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.وقالت إن التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، والتي تطالب ببناء فلسطينية على أراضي المملكة تعتبر مساسا مباشرا بالسيادة السعودية، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.بدوره أدان كل من العراق والبحرين اليوم تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولةَ فلسطينية علس أراضي السعودية، معتبرين أنها تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومخالفة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".