اليونان.. إغلاق المدارس بسبب استمرار النشاط الزلزالي

ووفقا لبيانات صادرة عن "الجيوديناميكا" التابع لمرصد الوطني، فقد "وقع الزلزال الأول بقوة 4.0 درجة في الساعة 1:54 ظهرا، تلاه آخر بقوة 4.3 درجة في الساعة 1:59 ظهرا، وكان مركز هذين الزلزالين يقع على بعد 25 كيلومترا جزيرة أمورغوس، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليوناينة اليوم الأحد".كما سجل ثالث بقوة 4.1 درجة في الساعة 11:02 صباحا اليوم الأحد، على بعد 26 كيلومترا شمال شرق منطقة أويا في جزيرة سانتوريني، أعقبه رابع بقوة 4.1 درجة أيضا في الساعة 3:30 صباحا، جزيرة أنافي.وأعلنت السلطات أمس السبت أن المدارس في جزر سانتوريني وأنافي وإيوس وأمورغوس ستبقى مغلقة حتى يوم 14 شباط على الأقل، كإجراء احترازي بسبب استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة منذ أسبوعين.وتأتي هذه الأحداث الزلزالية الأخيرة في إطار سلسلة من الزلازل التي تشهدها المنطقة منذ أسبوعين، مما يثير مخاوف من احتمال حدوث قوي في المستقبل القريب.