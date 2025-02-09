تعثرت وكلفت متحفا لوحة نادرة من القرن الـ16

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سقطت إحدى زائرات المتحف في مدينة بريشيا الإيطالية، بطريق الخطأ، وألحقت أضرارا بلوحة تعود للقرن السادس عشر، في معرض مخصص لفناني عصر النهضة المحليين.

وذكرت صحيفة جيورنالي دي بريشيا المحلية، أن "عمل التخريب العشوائي طال عملا للفنان موريتو، وهو عبارة عن قطعة غير عادية، وهي لوحة ذات وجهين للمواكب الليتورجية، يعود تاريخها إلى الفترة من 1522 إلى 1524".

وعلى جانب واحد من القماش، تم تصوير قديسين غير معروفين، ومن ناحية أخرى - صورة لأم المسيح، مريم .

وتداولت وسائل إعلام محلية صورة للوحة المتضررة، أظهرت قطعة من السطح الممزق بحجم كف اليد، في الزاوية اليمنى السفلية من الصورة.

وقال مدير مؤسسة متحف بريشيا ستيفانو كاراجوف، "تعثرت وسقطت ووضعت يدها على القماش".

ووفقا له، "يمكن ترميم اللوحة القماشية بالكامل، حيث تبين أن الخط واضح ولم يسبب ضررا للصورة، وتم إرسال اللوحة على الفور إلى المختبر لترميمها، ويقدر حجم الضرر بعدة آلاف من اليوروهات".