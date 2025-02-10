وزير إيراني يعلق على فتوى خامنئي بشأن السلاح النووي.. "حسم الامر"

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يتحدث عن "شراء" غزة ومنح أجزاء منها لدول أخرى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وزير إيراني يعلق على فتوى خامنئي بشأن السلاح النووي.. "حسم الامر"

دوليات

2025-02-10 | 03:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزير إيراني يعلق على فتوى خامنئي بشأن السلاح النووي.. &quot;حسم الامر&quot;
1,994 مشاهدة

السومرية نيوز ـ دوليات

في ظل الضغوط التي أعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فرضها على إيران مؤخرًا بعد مزاعمه بتقدمها نحو إنتاج سلاح نووي، رغم دعواته للتفاوض معها، حسم محمد جواد ظريف، المساعد الاستراتيجي للرئيس الإيراني، الموقف بشكل قاطع.


وأكد ظريف في تصريحات أن فتوى المرشد الأعلى، علي خامنئي، حسمت مسألة السلاح النووي نهائيًا.

وأوضح أن مسألة تطوير الصواريخ تختلف تمامًا عن مسألة القنبلة النووية.
وأضاف أن استخدام الصواريخ أصبح ممكنًا وفقًا للأنظمة الحربية ورؤية البلاد الدينية، مؤكدًا أن إيران أثبتت قدرتها على ذلك.

وجاء هذا التصريح بعد تقارير تحدثت عن طلب عدد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين من خامنئي إلغاء فتواه التي حرمت تطوير الأسلحة النووية، في حال كان النظام الإيراني يريد الاستمرار في بقائه على قيد الحياة، وفقًا لما أفادت به مصادر محلية.

يأتي هذا الموقف أيضًا بعد تكرار ترامب استعداده لإبرام "اتفاق سلام نووي" مع إيران، مؤكدًا رغبته في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإيرانية لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

لكنه حذر في الوقت ذاته طهران من استمرار تطوير سلاح نووي، رغم تأكيد المسؤولين الإيرانيين مرارًا على أن بلادهم لا تسعى لتطوير سلاح نووي.

كما وقع ترامب مطلع الأسبوع الحالي مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد طهران، على غرار ما حدث خلال ولايته الأولى.

وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" في ظل مزاعم عن محاولة إيران تطوير أسلحة نووية.

من الجدير بالذكر أن سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها ترامب سابقًا سعت إلى فرض عقوبات اقتصادية قوية على إيران، بهدف خنق اقتصادها وإجبارها على التفاوض حول اتفاق يعرقل برامجها النووية والصاروخية.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تفقد الدول الغربية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 قدرتها على اتخاذ إجراءات ضد إيران بعد 18 تشرين الأول 2025، عندما ينتهي سريان القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة في 2015، والذي بموجبه تم رفع العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
>> تابع قناة السومرية على تويتر 

إيران

خامنئي

السلاح النووي

ترامب

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٢١٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-10
Play
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٢١٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
جار مخمور يقـ-ـل جاره في بغداد - الحلقة ٣٤ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-09
Play
جار مخمور يقـ-ـل جاره في بغداد - الحلقة ٣٤ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-09
من الأخير
Play
من الأخير
المحاكم ترد الولائي.. والخنجر يقلب دفاتر المالكي - حلقة ٧٣ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-09
Play
المحاكم ترد الولائي.. والخنجر يقلب دفاتر المالكي - حلقة ٧٣ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-09
Play
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-09
Play
09-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-09
Morning Live
Play
Morning Live
خفة اليد فن ابهار أم خداع العقل - حلقة ٢١٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-09
Play
خفة اليد فن ابهار أم خداع العقل - حلقة ٢١٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-09
عشرين
Play
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
Play
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
رحال
Play
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
Play
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
Play
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Play
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٢١٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-10
Play
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٢١٣ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-10
خط أحمر
Play
خط أحمر
جار مخمور يقـ-ـل جاره في بغداد - الحلقة ٣٤ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-09
Play
جار مخمور يقـ-ـل جاره في بغداد - الحلقة ٣٤ | الموسم 7
15:30 | 2025-02-09
من الأخير
Play
من الأخير
المحاكم ترد الولائي.. والخنجر يقلب دفاتر المالكي - حلقة ٧٣ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-09
Play
المحاكم ترد الولائي.. والخنجر يقلب دفاتر المالكي - حلقة ٧٣ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-09
Play
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
09-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-09
Play
09-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-09
Morning Live
Play
Morning Live
خفة اليد فن ابهار أم خداع العقل - حلقة ٢١٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-09
Play
خفة اليد فن ابهار أم خداع العقل - حلقة ٢١٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-09
عشرين
Play
عشرين
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
Play
مصفى كربلاء.. فضائح التعاقد واسرار التشغيل ونادي الفروسية.. صرح عراقي بين الايادي الطامعة - الحلقة ٥٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-08
رحال
Play
رحال
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
Play
عتابة وجوبي وفلكلور من قلب الحويجة - الحلقة ٣٥ | الموسم 5
13:30 | 2025-02-08
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-08
Biotic
Play
Biotic
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
Play
الذكاء الاصطناعي يغزو عالم الطب! - الحلقة ٤٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-07
اخترنا لك
مصدر لبناني: لا صحة لتفتيش الطائرات العراقية في بيروت "تفتيشا دقيقا"
05:19 | 2025-02-10
يمر من خلال 40% من انتاج النفط.. إيران تلوح بإغلاق مضيق هرمز
03:30 | 2025-02-10
ترامب يتحدث عن "شراء" غزة ومنح أجزاء منها لدول أخرى
16:33 | 2025-02-09
العثور على جثث نحو 50 مهاجرا في دولة عربية
16:16 | 2025-02-09
غارة إسرائيلية تستهدف نفقا بين سوريا ولبنان
15:38 | 2025-02-09
قرد يقطع الكهرباء عن احياء كاملة
12:21 | 2025-02-09
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي 
النظام السياسي 
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.