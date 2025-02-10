إعلام إسرائيلي: نتنياهو قدم طلبا لترامب يخص لبنان

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، "نتنياهو طلب من خلال لقائهما تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لعدة أسابيع".

وأضافت "تم تقديم أدلة لواشنطن تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيودا على انتهاكات حزب الله"، مشيرا الى أن "هناك اعتقادا في أن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة إلى الحدود".



وفي 27 تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين "الجيش الإسرائيلي" وحزب الله اللبناني بسبب إسناد الأخير لجبهة بعد عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023.