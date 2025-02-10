الشرع يتحدث عن توافق دولي برفع العقوبات عن سوريا

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الاثنين، وجود توافق دولي على وجوب رفع العقوبات عن بلاده.

وقال الشرع في له، "لن يكون أخلاقيا أن يقود ترمب جهدا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأهل تحملوا العذاب والقتل والدمار خلال سنة ونصف ولم يقبلوا الخروج من أرضهم".

وأضاف أن "الدرس الفلسطيني خلال 80 سنة من الصراع هو التمسك بالأرض، وليس من الأخلاق والسياسة أن يتصدر ترمب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم".

واعتبر الشرع أن "إخراج الناس من أرضهم جريمة كبيرة لا يمكن أن تحدث ولن تنجح".

الى ذلك، قال الرئيس السوري، إن "هناك توافقا دوليا على وجوب رفع العقوبات عن سوريا".