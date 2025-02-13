واشنطن تعلنها والعراق يتأهب.. ما علاقة مخيم الهول؟

وأضافت أمام المكون من 15 عضوا "تحملت كثيرًا من هذا العبء لمدة طويلة للغاية. وفي نهاية المطاف، لا يمكن أن تظل هذه المعسكرات مسؤولية مالية أمريكية مباشرة"، في إشارة إلى مخيمي " و"روج" للنازحين.وأردفت: "بناء على ذلك نواصل حث على استعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين ما زالوا في المنطقة على وجه السرعة"، وفق "رويترز".ويعجّ مخيم "الهول" بالعائلات المرتبطة بتنظيم بعد الهزيمة التي مني بها في عام 2019 ويقيم في المخيم نحو 40 ألف شخص.ويُنظر إلى المخيم على نطاق واسع باعتباره أرضًا خصبة للتطرف ويشكل مصدر قلق أمنيًا للدول الإقليمية، خاصة المجاور الذي سيطر تنظيم ذات يوم على نحو ثلث مساحته.ولطالما طالبت سلطات المخيم بقيادة "قوات الديمقراطية"، المدعومة من الولايات المتحدة، وهي قوة يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرقي سوريا، باستعادة مواطنيها في المخيم الذي يستضيف آلاف الأجانب.وقال مسؤولون عراقيون إن بلادهم استعادت أكثر من 10 آلاف شخص لكن لم يبد إلا عدد قليل من الغربية اهتمامًا باتباع نفس النهج، وقالت سلطات المخيم إن هناك نحو 16 ألف من بين الموجودين حاليًا في المخيم.