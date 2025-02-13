الدفاع اللبنانية: لن نقبل ببقاء القوات الإسرائيلية بعد 18 شباط

وأشار منسى إلى أن "الحكومة ولبنان يسعى لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب وإسرائيل تعرقل تنفيذ القرار 1701".وكانت الرئاسة اللبنانية، نفت أمس الأربعاء، صحة أنباء تزعم توصل وتل أبيب لاتفاق على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار ومهلة الانسحاب لما بعد عيد الفطر.يأتي ذلك بعدما تنصلت للمرة الثانية من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان، بالإعلان عن بقائها هناك حتى بعد 18 شباط الجاري.وتعليقا على ما نشرته إحدى المحطات الإخبارية العربية عن مصادر مجهلة بشأن "اتفاق وإسرائيل على تمديد وقف النار ومهلة الانسحاب لما بعد عيد الفطر" الذي ينتهي في 1 أبريل المقبل، أكد الإعلام بالرئاسة اللبنانية، عبر بيان، أنه "لا صحة" لذلك.وأضاف أن الرئيس جوزاف عون، "أكد مرارا إصرار على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الجاري".المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أصدر بدروه بيانا ينفي ما نشر بشأن اتفاق بري و"حزب الله" على تمديد وقف النار مرة ثانية، بما يتضمن إبقاء قوات الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الجنوب اللبناني، وخاصة في القطاع الشرقي منه.وقال مشددا: "هذا هو محض اختلاق ومزيف تماما".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب بحلول فجر 26 كانون الثاني الماضي، وفقا للمهلة المحددة في الاتفاق، والتي تبلغ 60 يوما بدءا من دخوله حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024.إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقا عن تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 شباط الجاري.ومع ذلك، عاد الجيش الإسرائيلي للتنصل من الاتفاق مجددا، معلنا في بيان، الأربعاء، عن "تمديد فترة تطبيق الاتفاق".ولم يحدد الجيش موعدا جديدا لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أنّ تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة لاتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 فبراير، أي لعشرة أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.وحذر الجيش عبر بيانه، سكان وخاصة مناطق الجنوب من الانتقال جنوبا والعودة لمنازلهم هناك حتى إشعار آخر بدعوى أن قواته لا تزال منتشرة في الميدان.