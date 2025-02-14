كيف ردت طهران على بيروت بعد رفضها هبوط طائرة إيرانية

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني ليل الخميس الجمعة التوجه لإرسال طائرة لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران.إلا أن الطلب اللبناني بهبوط طائرتين لشركة "طيران الأوسط" لقي رفضا إيرانيا. إذ لم تمنح السطات الإذن للبنان بهبوط طائرتين له اليوم في طهران.وفي التفاصيل، بعد طلب من السلطات السماح لطائرتين الهبوط في مطار طهران، رد المدني الإيراني بأن الطلب يجب أن يصل عبر الخارجية اللبنانية بحسب القوانين المتبعة بين البلدين، فيما يتولى سفير لبنان في تنسيق العملية، علما أن الجمعة هو يوم عطلة في البلاد.يذكر أن السلطات اللبنانية كانت أبلغت خطوط ماهان بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران.وأوضح في مطار بيروت أن "المطار تلقى طلبا من وزارة الأشغال العامة والنقل بإبلاغ خطوط ماهان بعدم استقبال رحلتين تابعتين لها إلى بيروت، واحدة كانت مقررة مساء الخميس وأخرى اليوم الجمعة"، مضيفاً أن الرحلتين "أُرجئتا إلى الأسبوع المقبل"، من دون تحديد السبب.من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مطار الإمام الخميني في طهران، سعيد شالاندري، أن "الرحلة كانت مجدولة أمس الخميس إلى بيروت.. لكن الوجهة لم تمنح الأذونات اللازمة".