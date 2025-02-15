مع بدء عملية تبادل الاسرى.. حماس توجه رسالة لترامب بـ3 لغات

نيوز – دولي

وجهت حركة "حماس" رسالة واضحة للرئيس الأمريكي الذي سبق واقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع ووضع القطاع تحت الوصاية الأمريكية.

وظهرت على منصة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، التي نصبت اليوم السبت قرب منزل الراحل يحي السنوار في خان يونس، لافتة كبيرة كتب عليها بالخط العريض: "لا هجرة إلا للقدس" بـ3 لغات، العربية والعبرية والإنجليزية.

وقالت "حماس" في بيان لها "نقولها للعالم ألا هجرة لا إلى القدس وهذا ردنا على دعوات التهجير والتصفية التي أطلقها ومن يدعم نهجه".

وأفرجت "حماس" عن 3 رهائن، وهم الإسرائيلي الأمريكي ساجي ديكل تشين، والإسرائيلي ألكسندر توربانوف والإسرائيلي يائيرهورن، حيث سلمتهم للصليب ضمن سادس عملية تبادل أسرى منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني الماضي.

وكان قد تعهد بفتح أبواب الجحيم على غزة، إذا لم تفرج "حماس" عن جميع الأسرى لديها بحلول الساعة 12 من مساء اليوم السبت.

لكن الحركة قررت الإفراج عن 3 أسرى فقط مقابل 369 أسيرا فلسطينيا بينهم 36 من أصحاب المؤبدات والبقية من الأسرى الذين اعتقلهم الاحتلال من بعد 7 تشرين الاول 2023.

وفي 4 شباط الجاري، كشف خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على وتهجير الفلسطينيين منها، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ولم يستبعد إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني، فيما رحب نتنياهو بخطة ترامب، معتبرا أنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات".