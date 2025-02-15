قتيل وجريحان جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

وقالت الوسائل أن "هذه الغارة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة شخصين آخرين".ويعد هذا القصف خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بين وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، حيث توقف القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ منذ 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على في 23 كانون الاول الماضي.وإلى جانب استهداف اليوم، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بزعم التصدي لتهديدات "حزب الله"، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.وتضمن الاتفاق مهلة 60 يوما، تنسحب خلالها من البلدات التي احتلتها في جنوب خلال الحرب، لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق، وامتنعت عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال المهلة التي انتهت في 26 كانون الثاني الماضي، قبل أن تعلن عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديدها حتى 18 شباط الجاري.