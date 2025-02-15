أجبرتهم إسرائيل على لبسها.. أسرى محررون يحرقون قمصانا (فيديو)

وخلع عشرات المعتقلين القمصان القطنية التي أعطتها لهم الإسرائيلية، وألقوها في كومة أشعلوا فيها النار.

في محاولة لاهانتهم الاحتلال الأسرى على ارتداء ملابس تحمل نجمته وعبارة " لن نغفر ولن ننسى"، المحررون أحرقوا ملابس وذكرياته الأليمة حين تنفسوا الحرية.



حاولوا فرض روايتهم.. فكانت النيران جوابًا! pic.twitter.com/7De3T3xVjc — بنت الأحرار (@Bent_ahrar) February 15, 2025

وكان المعتقلون المفرج عنهم يرتدون قمصانًا بيضاء طُبعت عليها نجمة داوود وشعار هيئة السجون الإسرائيلية، وكُتب عليها بالعربية: "لا ننسى، لا نغفر".وأقلت الحافلات العشر التي وصلت إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم نحو 330 معتقلًا فلسطينيًّا، وتوجهت على الفور إلى مستشفى غزة الأوروبي.كما أعلنت الإسرائيلية الإفراج عن 369 فلسطينيًّا من سجن عوفر القريب من رام الله وسجن كتسيعوت في النقب، بعد نقلهم من عدة سجون إسرائيلية.وفي المقابل، أفرجت حماس عن ثلاثة رهائن إسرائيليين، جرى تسليمهم إلى الصليب الأحمر الذي نقلهم إلى .