أجبرتهم إسرائيل على لبسها.. أسرى محررون يحرقون قمصانا (فيديو)

في محاولة لاهانتهم أجبر الاحتلال الأسرى على ارتداء ملابس تحمل نجمته وعبارة " لن نغفر ولن ننسى"، المحررون أحرقوا ملابس السجن وذكرياته الأليمة حين تنفسوا الحرية.
حاولوا فرض روايتهم.. فكانت النيران جوابًا! pic.twitter.com/7De3T3xVjc
— بنت الأحرار (@Bent_ahrar) February 15, 2025
في محاولة لاهانتهم أجبر الاحتلال الأسرى على ارتداء ملابس تحمل نجمته وعبارة " لن نغفر ولن ننسى"، المحررون أحرقوا ملابس السجن وذكرياته الأليمة حين تنفسوا الحرية.
حاولوا فرض روايتهم.. فكانت النيران جوابًا! pic.twitter.com/7De3T3xVjc