إيران تلغي جميع الرحلات الجوية إلى لبنان

نيوز – دولي

أعلن رئيس منظمة المدني حسين بور فرزانه إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى لبنان حتى الثامن عشر من الشهر الجاري من الجانب اللبناني.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الأحد، علّق بورفرزانة على خبر تهديد "الكيان الصهيوني باستهداف الطائرات المتجهة إلى لبنان"، قائلا : "إنني لم اسمع التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة المدني ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، أنه نظرا للظروف الأمنية الخاصة في بيروت والغاء جميع الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الايرانية المتجهة الى هذا البلد حتى الـ 18 من شهر شباط الجاري، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة".

وأكد المسؤول، بأن منظمة المدني ستتابع هذا الأمر يوميا مردفا "إننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا".

وكان قد أفاد مراسلنا في لبنان بأن عددا من المحتجين قطعوا طريق المطار مساء يوم الخميس، اعتراضا على عدم السماح لطائرة إيرانية على متنها ركاب لبنانيون بالتوجه إلى مطار بيروت والهبوط فيه.

هذا ورفضت طلب لبنان هبوط طائرتين تابعتين لـ"طيران الشرق الأوسط" لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران، بعد رفض لبنان هبوط طائرة إيرانية في بيروت.

وقال السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني إن طهران ترحب برحلات الخطوط الجوية اللبنانية، ولكن ليس على حساب إلغاء الرحلات إلى لبنان.