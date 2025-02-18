اجتماعات روسية أمريكية في السعودية لبحث حل الأزمة الأوكرانية.. هذه التفاصيل

وذكرت وسائل إعلام، بدء المباحثات بين الوفدين، حيث يمثل الجانب وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر كيريل دميتريف.وسبقت المباحثات إجراءات أمنية مشددة استدعت تأجيل انطلاقها عدة مرات، وفق وكالة نوفوستي".ويضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ستيفن ويتكوف.وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر كيريل دميتريف المسؤول عن الجانب الاقتصادي في مباحثات الرياض إن إدارة بايدن مارست التضليل في زعمها بتدهور حالة الاقتصاد .وأكد أن المشاريع المشتركة ستجعل الاقتصادين والأمريكي أكثر نجاحا، وأن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بمغادرتها السوق الروسية الكبيرة.وأضاف أن العقوبات تضر بالولايات المتحدة أكثر من روسيا، مشيرا إلى أنه لم يتم بحث قضية الاعتداء الذي تعرض له خط "السيل الشمالي" لضخ الغاز إلى ألمانيا عبر البلطيق.