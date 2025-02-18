احمد حسون يستفز السوريين بظهوره العلني.. من هو؟

ذكر ناشرو المقاطع المتداولة أنها التقطت يوم الاثنين، ويظهر فيها أن مواطنين تعرفوا على "حسون" ووجهوا إليه انتقادات واتهامات بتسهيل ارتكاب النظام السابق لجرائمه.وصف أحد الأشخاص الذين تحدثوا في المقطع أحمد حسون بـ “مفتي براميل النظام”؛ ليرد الأخير بالقول: “لا أسمح لك بأن تدعوني بذلك اسمي الدكتور أحمد حسون”، وقال إنه سبق له دخول سجون نظام الأسد ثلاث .وفي مقطع آخر، ظهر حسون داخل سيارة، ويوجه إليه أشخاص عبارات تحذّرة من عاقبة أفعاله مثل يا ويلك من الله والله ينتقم منك".والتزم حسون الصمت في مقطع الفيديو الثاني، ولم يدخل في نقاش مع الأشخاص الذين حرصوا على التعبير عن غضبهم من ظهوره في شوارع حلب.من هو أحمد حسون؟ولد أحمد بدر الدين حسون في أبريل من عام 1949، ويبلغ من العمر 76 سنة، وشغل حسون منصب مفتي الجمهورية العربية السورية خلال الفترة من 2005 إلى 2023، وعمل بمنصب المفتي الأول في حلب خلال الفترة من 2002 إلى 2005، إلى جانب تكليفه بإلقاء خطبة الجمعة في أكبر مساجد المدينة.شغل عضوية مجلس الشعب السوري خلال الفترة من 1990 إلى 1998، كما كان عضوًا في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وترأس اللجنة الإعلامية في المجلس الاستشاري الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وحصل على جائزة السلام عام 2014 من مؤسسة دوتشي الإيطالية.نال درجة الدكتوراه في الفقه الشافعي من جامعة الأزهر بمصر، وألف العديد من الكتب الدينية منها "الموسوعة في آداب الفتوى" و"موسوعة الكتاب الأم للشافعي"، وينظر إليه جمع كبير من المجتمع السوري كأحد أبرز المساندين للرئيس السابق الأسد خلال سنوات الحرب الأهلية.سجلت السنوات الأخيرة تصريحات ومواقف داعمة للنظام السابق، كما كان يظهر باستمرار إلى جانب الأسد في المناسبات والاحتفالات ذات الطابع الديني.