الدولة تشك بها "عميلة إسرائيلية" ومسلحون هددوها.. الإيزيدية العراقية المحررة من غزة تغادر العراق

وقالت وكالة "صوت اميركا"، ان فوزية سيدو الايزيدية البالغة من العمر 21 عاما، وصلت الى المانيا بمساعدة من الامريكية، بعد ان تم انقاذها من غزة في أكتوبر 2024، بعملية سرية بقيادة والتعاون مع نشطاء حقوق انسان ومسؤولين إسرائيليين واردنيين وعراقيين والأمم المتحدة.وكانت سيدو قد اختطفها عام 2014 وكانت تبلغ من العمر 11 عاما، من مسقط راسها في سنجار، وبعد غياب 10 سنوات، ظهرت سيدو في غزة بمقاطع مصورة وتطلب انقاذها، حيث اتضح فيما بعد انها كانت سبية لدى احد مقاتلي الفلسطينيين، لكن فيما بعد تزوجها عندما أعلنت اسلامها، ثم ذهبت لتعيش في منزل والدته في غزة بعد ان قتل في عمليات بسوريا.ويقول محاميها في المانيا، ان المانيا تسمح ببقاء الناجيات الايزيديات ولاسيما اللاتي تعرضن للاغتصاب، ما من شأنه أن يوفر لهن فرصة للشفاء وهي الفرصة التي لايعثرون عليها في .وفي 10 فبراير، أصدرت القنصلية الألمانية في بغداد تأشيرة دخول لسيدو على أساس إنساني، ولا تزال والدتها وجدتها وخمسة أشقاء في العراق، لكن الحكومة الألمانية منحت التاشيرة لسيدو فقط.وقالت سيدو انها "تم نقلها من جحيم إلى آخر، تقصد من غزة الى العراق، حيث تعرضت وعائلتها لتهديد من قبل مسلحين عراقيين بعد 3 أسابيع من عودتها الى سنجار بعد ظهورها في مقال إخباري أشادت فيه بإسرائيل لدورها في إخراجها من غزة.كما قال ستيف مامان، مؤسس CYCI، إن "السلطات العراقية استدعت سيدو عدة مرات "لأنها تعتقد خطأً أنها صهيونية وعميلة مدربة في إسرائيل".