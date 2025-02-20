صحيفة "الاخبار": الطيران العراقي ينقل اللبنانيين العالقين في إيران

وبحسب صحيفة الاخبار اللبنانية، فان نسّقت نقلهم إلى لبنان عبر العراق، وأتت هذه الخطوة بعد رفض شركة "مهان" بشكل قاطع هبوط طائرات تابعة لشركة طيران الأوسط في أيّ من المطارات الإيرانية، في معاملة بالمثل، جرّاء رفض السلطات اللبنانية السماح للطائرات بالهبوط في مطار بيروت.بالتالي، قامت "مهان" بنقل الركاب اللبنانيين إلى مطار بغداد، ومن هناك كان من المفترض أن يعودوا إلى لبنان على متن طائرات طيران الأوسط "MEA". ولكن، رفضت الشركة اللبنانية أن يحمل الركاب معهم أي أمتعة، وطلبت نقلهم إلى لبنان من دون أيّ حقائب.وبحسب عدد من الركاب، رفضت طيران الأوسط بشكل قاطع تفتيش الأمتعة، ومرورها في الخط الطبيعي لنقل أي حقائب، وأصرت على شرطها نقل الركاب من دون حقائبهم. وأبلغ مندوبها في الركاب بأنّ "الشركة مستعدة لنقلهم بثيابهم فقط، وممنوع حمل أي حقيبة كانت في إيران على متن الرحلة اللبنانية".ونتيجة لهذا التصرف، قامت العراقية بتقديم رحلة خاصة لنقل الركاب العالقين، وسمحت لهم بحمل ما يشاؤون من حقائب إلى لبنان، من دون تحديد سقف للوزن المسموح حمله على الطائرة.