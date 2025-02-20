طيران الشرق الأوسط يصدر توضيحا بشأن نقل حقائب المسافرين اللبنانيين من العراق

وقالت الشركة في بيان ورد لـ نيوز: ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نقلت أخباراً تضمنت أن شركة الاوسط MEA ترفض نقل أمتعة الركاب اللبنانيين الوافدين من الى بيروت"، مبينة ان "تلك الانباء غير صحيحة".وأضافت: ان "الشركة ملتزمة بنقل امتعة جميع اللبنانيين من مختلف الوجهات".وتناقل ناشطون التواصل الاجتماعي، خبراً تضمن ان رفض نقل حقائب المسافرين اللبنانيين، فيما قام بتقديم رحلة خاصة للركاب العالقين وسمحت لهم بحمل ما يشاؤون من حقائب الى بلدهم لبنان دون اي سقف للوزن المسموح به.