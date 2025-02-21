قمة عربية بشأن غزة.. ما أبرز مضامين الخطة المضادة لمقترح ترامب ؟

وستطرح على الطاولة "نسخة من خطة مصرية" تتضمن خارطة طريق "لإعادة مضادة لخطة ترامب بشأن غزة"، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية، تتضمن ثلاث مراحل.تستضيف الجمعة قمة عربية مصغرة، تجمع عددا من القادة لمناقشة خطة بديلة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعي إلى نقل الفلسطينيين من قطاع إلى والأردن، ومن المرتقب أن تتصدر المناقشات نسخة من خطة قدمتها مصر، تشمل ثلاث مراحل.ورغم أهمية التي أفرزت إجماعا عربيا نادرا على رفض تهجير الفلسطينيين، قد تشوبها خلافات حيال من سيحكم بعد الحرب ومسألة تمويل إعادة الإعمار في القطاع المدمر.وأفاد الخبير في السياسة الخارجية بجامعة برمنغهام الإنكليزية عمر كريم "من المؤكد أن هذه العربية سوف تكون الأكثر أهمية فيما يتصل بالعالم العربي الأوسع وقضية فلسطين منذ عقود".وأفاد مصدر مقرب من الحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية أن القادة سيناقشون "خطة إعادة مضادة لخطة ترامب بشأن غزة".وقال المصدر المقرّب من الحكومة إنه ستكون على الطاولة "نسخة من الخطة المصرية".وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني قال الثلاثاء الماضي لصحافيين في واشنطن إنّ ستقدم ردا على خطة ترامب، مشيرا إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.وأوضح المصدر المقرب من الحكومة أن "معظم قادة الدول المشاركة سيحضرون القمة، لكن بعضهم سيوفد ممثلين".وتأكد حتى الآن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد الأمير محمد بن سلمان وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما لم تتأكد مشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الذي خضع الثلاثاء لجراحة في عمّان.وتعالج الخطة المصرية مسألة شائكة للغاية ألا وهي الإشراف بعد الحرب على الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 2007.كما تحدّث حجازي عن "قوة شرطية تابعة للسلطة الفلسطينية يتم تعزيزها بقوات مصرية وعربية ومن بلدان أخرى". مؤكدا أنّ حركة حماس "ستتراجع عن المشهد السياسي في الفترة المقبلة".في المقابل، أفاد المصدر السعودي أنّ الرياض ترى أنّ "السلطة الفلسطينية" يجب أنّ تكون الجهة المسؤولة عن القطاع.ويقول "أعتقد أن جميع الأطراف الإقليمية تدرك أن أي خطة بديلة يقترحونها لا يمكن أن تشمل حماس بأي شكل من الأشكال، لأن وجود حماس سيجعلها غير مقبولة بالنسبة للإدارة الأميركية وإسرائيل".ويضيف "بعض الأمور داخل القطاع يجب أن تتغير بشكل جوهري حتى تحظى هذه الخطة (المصرية) بفرصة على الأقل".وتعيد محاولات إجبار الفلسطينيين على الخروج من قطاع إليهم ذكريات "النكبة" لدى تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948.