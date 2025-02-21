اصطدام سفينتين في البحر الأسود

وقال مصدر لوكالة "تاس" في البحر الأسود إن سفينة "ناتيج علييف" اصطدمت بسفينة "بيغونيا إس" بسبب الظروف الجوية. ونتيجة لذلك لم تقع أية إصابات أو وفيات، ولم يحدث تلوث للبيئة".وأضاف المصدر أن "السفينتين انفصلتا بعد الحادث، حيث أكد مركز التحكم المحلي لمدينة غيليندجيك معلومات الاصطدام، وأوضح أن قاطرة ساعدت السفينتين، وتابعت شركة "غيليندجيك" للموانئ في بيان نشرته على تطبيق"تلغرام" أنه "وفقا للوكالة الفيدرالية للنقل والنهري، فإن السفينتين سليمتين، ولم تغرقا، ولا يوجد أي خطر من حدوث تسرب نفطي، ولا توجد إصابات. وشفرة الدفة عالقة في سلسلة المرساة".وقد تم فرض نظام "التأهب الأقصى" بسبب سوء الأحوال الجوية في وقت سابق في نوفوروسيسك، والذي سيظل المفعول حتى 25 شباط. وبحسب خبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 34 مترا في الثانية.