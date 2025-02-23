عون لوفد إيراني: تعبنا من حروب الآخرين على أرض لبنان

واستقبل عون في قصر بعبدا، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والسفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، مع وفد مرافق، وذلك في حضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي.ووجه عون حديثه للوفد الإيراني: "أوافقكم الرأي بعدم تدخل في الداخلية للدول الأخرى، وأفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان هي وحدة اللبنانيين".كما أكد "حرص لبنان على إقامة أطيب العلاقات مع طهران، لما فيه مصلحة والشعبين"، مشيرا إلى أن لبنان دفع ثمنا كبيرا دفاعا عن القضية الفلسطينية، معربا عن أمله في الوصول إلى حل لها.ونوّه الرئيس عون بما صدر عن قمة الرياض الأخيرة والتي شاركت فيها إيران، لاسيما "تأكيد حل الدولتين بالنسبة الى القضية الفلسطينية، وعلى أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للفلسطينيين".وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الوفد الايراني في تشييع جنازة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.من جانبه، شدد قاليباف على "وحدة الأراضي اللبنانية وسلامتها وسيادة عليها"، مشيرا إلى أن "بلاده تدعم أي قرار يتخذه لبنان بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونه".